Premier Boris Johnson während einer Pressekonferenz zur neuen Variante des Coronavirus.

Hollie Adams/Getty Images Pool/AP/dpa

London. In Großbritannien breitet sich Omikron rasant aus, die Regierung will wieder Corona-Regeln einführen. Doch die eigene Partei macht nicht mit - auch wegen schlechter Vorbilder in Downing Street.

Für sein politisches Überleben benötigt der britische Premierminister Boris Johnson womöglich Unterstützung der Opposition.Dutzende Abgeordnete seiner Konservativen Partei haben angekündigt, am Dienstagabend im Parlament gegen die von Johns