So verläuft der Start der Corona-Kinderimpfungen in Niedersachsen

Auch in Norddeutschland wird in dieser Woche mit den Corona-Impfungen für Kinder begonnen.

imago images/photonews.at

Osnabrück. Ärzte und Impfstellen bereiten sich bundesweit auf den Start der Kinderimpfungen bei den Fünf- bis Elfjährigen in dieser Woche vor. So verläuft der Start in Niedersachsen und den weiteren norddeutschen Bundesländern.

Die Corona-Impfungen mit einem Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige laufen in Deutschland an. Die Bundesländer haben dabei unterschiedliche Konzepte und Starttermine. So verläuft der Start in Norddeutschland.Zum Thema: Soll ich mei