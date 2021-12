Bundesfinanzminister Christian Lindner am Freitag während einer Pressekonferenz in Berlin.

Michael Sohn/POOL AP/dpa

Berlin. Um mehr in Zukunftsfelder investieren zu können, will die neue Bundesregierung nicht genutzte Mittel im Haushalt umschichten. Die Union reagiert mit scharfer Kritik.

Das Bundeskabinett hat am Montag einen umstrittenen Nachtragshaushalt für milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung auf den Weg gebracht.Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Montag in Berlin: „Das ist ein