Ein Demonstrationszug unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“ verlief durch die Innenstadt von Hamburg.

Georg Wendt/dpa

Hamburg/Frankfurt/Trier/Schwerin/Greiz. In ganz Deutschland gibt es Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Nicht alle sind friedlich, nicht alle sind erlaubt. Teilweise kommt es zu Ausschreitungen.

In mehreren Städten Deutschlands haben am Wochenende wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Im thüringischen Greiz wurden nach Polizeiangaben 14 Polizisten bei den Protesten verletzt. Nach Aufrufen in sozialen Medien hatte