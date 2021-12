Deutschlandweit hat es am Samstag Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gegeben.

dpa/Stefan Sauer

Greiz/Reutlingen/Stuttgart/Osnabrück. Tausende Menschen haben am Samstag deutschlandweit gegen Corona-Maßnahmen demonstriert und sich dabei oftmals nicht an die geltenden Auflagen gehalten. In Thüringen wurden Polizisten angegriffen.

Im thüringischen Greiz sind nach Polizeiangaben 14 Polizisten bei Protesten gegen die Corona-Politik verletzt worden. Nach Aufrufen in sozialen Medien hatten sich dort am Samstag etwa 1000 Menschen versammelt, wie die Polizei am Sonntag mit