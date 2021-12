Scholz in Polen - Kritik an europapolitischen Zielen Berlins

Bundeskanzler Olaf Scholz und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki geben nach ihrem Gespräch eine Pressekonferenz.

Kay Nietfeld/dpa

Warschau. Die Antrittsbesuche in Paris und Brüssel waren für Kanzler Scholz noch unkompliziert. In Warschau dagegen hagelt es Kritik an den Plänen der neuen Bundesregierung für die Zukunft der EU. Auch bei den Themen Nord Stream 2 und Reparationen gibt es Diskrepanzen.

Bei seinem Antrittsbesuch in Warschau hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki deutliche Kritik an der europapolitischen Vision der neuen Bundesregierung anhören müssen.Morawiecki bezeichnete die