Österreich befand sich seit dem 22.11.2021 in einem bundesweiten Lockdown, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. (Archivbild)

Lisa Leutner/AP/dpa

Wien. Auch das Ende der Ausgangsbeschränkungen in Österreich beruhigt viele Gemüter nicht. Im Gegenteil. Die Rechtspopulisten machen erneut mobil.

Kurz vor Ende des Lockdowns in Österreich sind am Wochenende erneut Zehntausende gegen die Corona-Auflagen auf die Straße gegangen. Allein in Wien nahmen am Samstag an einem Protestmarsch nach Angaben der Behörden rund 44.000 Menschen teil.