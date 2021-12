Auch im Norden: Tausende demonstrieren am Samstag gegen Corona-Maßnahmen

In Hamburg sind am Samstag erneut mehrere Tausend Demonstranten unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" durch die Innenstadt gezogen.

dpa/Georg Wendt

Hamburg. Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag in Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auch in norddeutschen Städten wie Hamburg und Flensburg gab es Proteste.

In mehreren Städten Deutschlands haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Hamburg protestierten mehrere Tausend Menschen unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern!". Die Polizei sprach vo