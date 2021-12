Baerbock in Liverpool - G7-Außenminister beginnen Beratungen

Beim G7-Treffen in Liverpool will Baerbock die Schwerpunkte der deutschen G7-Präsidentschaft vorstellen.

Kay Nietfeld/dpa

Liverpool. Beim Treffen der G7 lernt Annalena Baerbock gleich mehrere ihrer neuen Kollegen kennen. Die massiven geopolitischen Spannungen werden die Agenda in Liverpool bestimmen.

Die Außenministerinnen und Außenminister der führenden westlichen Wirtschaftsmächte haben in Liverpool ihre Gespräche begonnen. Die neue grüne Außenministerin Annalena Baerbock wurde am Samstagmorgen im Museum of Liverpool offiziell von Gas