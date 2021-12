Mehrere Explosionen in Flüchtlingslager im Libanon

Libanesische Soldaten blockieren den Haupteingang zum palästinensischen Flüchtlingslager Burj Shamali in Tyrus im Süden des Libanons.

Mohammad Zaatari/AP/dpa

Beirut. Nach Explosionen in einem palästinensischen Flüchtlingslager gibt es Berichten zufolge Tote und Verletzte.

Im Süden des Libanons ist es in einem palästinensischen Flüchtlingslager zu mehrere Explosionen gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete am Freitagabend von Toten und Verletzten. Dafür gab es zunächst keine offizielle Best