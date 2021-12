Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: "Aggression muss ein Preisschild haben".

Mindaugas Kulbis/AP/dpa/Archiv

Bruxelles. Noch ist unklar, was Moskau mit dem massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine bezwecken will. Brüssel macht deutlich: Eine Aggression würde klare Reaktionen der EU nach sich ziehen.

Die EU will Russland mit einem konkreten Sanktionspaket von einem befürchteten Angriff auf die Ukraine abhalten. „Aggression muss ein Preisschild haben“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel.„Deshalb we