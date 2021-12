AfD sendet erkannten „Extremisten“ in Verteidigungsausschuss

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck Ende September in Berlin.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Im Verteidigungsausschuss geht es um brisante Geheimnisse und die Sicherheit Deutschlands. Nun sorgt eine Personalie für Aufregung. Die AfD schickt einen vom MAD als „Extremist“ eingestuften Soldaten in das Gremium.

Die AfD schickt einen vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als „Extremisten“ eingestuften und in den Bundestag gewählten Soldaten in den Verteidigungsausschuss. Die Fraktion nominierte Hannes Gnauck (30) am Freitag als eines von vier AfD-