Ex-Kanzlerin Merkel soll eine politische Biografie planen.

JOHN MACDOUGALL/AFP

Berlin. Ex-Kanzlerin Angela Merkel wird in einem Buch ihre wichtigsten politischen Entscheidungen aufarbeiten – so kündigt es ihre langjährige Büroleiterin an. Es gebe schon einen Zeitplan.

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel plant nach Aussagen ihrer langjährigen Büroleiterin eine politische Autobiografie. Merkels Büroleiterin Beate Baumann sagte dem "Spiegel": "Die Kanzlerin möchte nicht ihr ganzes Leben nacherzählen. Sie mö