Corona-Proteste in Norddeutschland: Wieder Demos am Wochenende geplant

Fast jedes Wochenende demonstrieren mittlerweile Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, wie hier in München

Osnabrück. Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Maßnahmen in Norddeutschland auf die Straßen, um zu protestieren. Auch für die kommenden Wochenenden sind Demonstrationen geplant. Experten warnen vor Extremismus und Gewalt.

Unter dem Motto "Die goldene Mitte – Es geht nur gemeinsam" wollen Impfgegner und Coronaleugner auch an diesem Samstag in Osnabrück wieder gegen die Pandemie-Maßnahmen der Regierung demonstrieren. Auch am vergangenen Samstag waren in