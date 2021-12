Wikileaks-Gründer Julian Assange droht Auslieferung an die USA

Wikileaks-Gründer Julian Assange muss mit einer Auslieferung an die USA rechnen.

Dominic Lipinski/dpa

London. Der Wikileaks-Gründer muss wieder zittern. Nachdem ein Londoner Gericht den US-Auslieferungsantrag zunächst ablehnte, ging Washington nun erfolgreich in Berufung. Wird Assange nun bald ausgeliefert?

Schwerer Rückschlag für Julian Assange: Ein Berufungsgericht in London hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für den Wikileaks-Gründer gekippt. Das teilte ein Richter am Londoner High Court am Freitag mit. Assange muss nun damit rec