Russische Fallschirmjäger steigen in ein Flugzeug für Luftlandeübungen. Das Land hat Tausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

Uncredited/AP/dpa

Kiew. Plant Russland einen Einmarsch in die Ukraine? Westliche Geheimdienste vermuten, dass hinter den aktuellen Truppenbewegungen eigentlich andere Ziele stecken...

Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste will Russland mit den Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine vor allem Zugeständnisse der Nato in umstrittenen politischen und militärischen Fragen erzwingen. Es sehe so aus, als wenn Russland r