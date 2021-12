Bundeskanzler Olaf Scholz wird bei seiner ersten Auslandsreise den französischen Präsidenten treffen.

Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Berlin/Paris/Brüssel. Frankreich ist traditionell das Reiseziel Nummer eins neuer Kanzler und Kanzlerinnen. Daran hält sich auch Olaf Scholz. Anschließend geht es nach Brüssel - auch das ist keine Überraschung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich den Willen zur Zusammenarbeit betont. „Es geht darum, wie wir Europa stark machen können, die europäische Souveränität in all den Dimensionen, die dazu gehören. Da