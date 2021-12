Baerbock in Warschau: Diese heiklen Themen will sie ansprechen

Außenministerin Annalena Baerbock wird vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda begrüßt.

Kay Nietfeld/dpa

Warschau. Die ersten Antrittsbesuche der neuen Außenministerin Annalena Baerbock waren eher Wohlfühltermine. In Warschau dürfte es dagegen um eine Reihe von Konfliktthemen gehen.

Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist bei ihrem Antrittsbesuch in Polen von Präsident Andrzej Duda empfangen worden. Die Grünen-Politikerin fuhr am Freitag direkt nach ihrer Ankunft in Warschau zum Präsidentenpalast. Im An