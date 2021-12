Tag 1: Die neue Regierung macht sich an die Arbeit

Bundeskanzler Scholz bei der Amtsübergabe von Steffen Seibert an den neuen Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Steffi Loos/POOL AP/dpa

Berlin. „An die Arbeit!“ Mit diesen Worten hat sich Angela Merkel am Mittwoch aus dem Kanzleramt verabschiedet. Ihr Nachfolger Olaf Scholz und seine Regierung nehmen sich das zu Herzen und legen am ersten Arbeitstag gleich richtig los.

Zeit zum Eingewöhnen gibt es kaum, für die neue Bundesregierung geht es sofort an die Arbeit: Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz absolvierte an seinem ersten vollen Arbeitstag in neuer Funktion auch gleich sein erstes internationales Gipfel