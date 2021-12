Plakate in Polen provozieren Berlin

Ein Plakat des polnischen Künstlers Wojciech Korkuc an einer Warschauer Hauswand.

Doris Heimann/dpa

Warschau. Eine drastische Plakataktion soll polnischen Reparationsforderungen an Deutschland Nachdruck verleihen. Gleichzeitig warnen Vertreter der nationalkonservativen PiS-Regierung vor einem „Vierten Reich“.

An einer Hauswand im Zentrum von Warschau hängen drastische Plakate.Sie zeigen die Ex-Kanzlerin Angela Merkel und den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie den deutschen Botschafter in Warschau, Arndt Freytag von Loringhoven, in e