Baerbock will ein „starkes und geeintes Europa“

Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Ankunft in Paris.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die sich zuspitzende Ukraine-Krise dürfte einer der Schwerpunkte bei den ersten internationalen Gesprächen der neuen Außenministerin Baerbock sein. Doch auch die Klimapolitik kommt nicht zu kurz.

Deutschlands neue Außenministerin Annalena Baerbock beginnt heute in Paris mit einer Serie von Antrittsbesuchen in Europa. Am Vormittag (8.00 Uhr) stand für die Grünen-Politikerin ein Treffen mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Dr