Außenministerin Annalena Baerbock wird im Bundestag vereidigt. Ihr Reiseprogramm im Anschluss ist ambitioniert.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Nach der Vereidigung als Außenministerin geht es für Annalena Baerbock auf Reise. Ihr Programm ist ambitioniert: Paris, Brüssel und Warschau.

Die neue Außenministerin Annalena Baerbock startet am heutigen Mittwoch zu einer Serie von Antrittsbesuchen in Europa.Straffer ZeitplanKurz nach Vereidigung und Amtsübernahme wollte die Grünen-Politikerin zunächst nach Paris reisen. Dort is