Polizisten stehen Demonstranten in Sachsen-Anhalt gegenüber. Immer mehr Politiker warnen vor Hass und Gewalt bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin/Dresden. Der Fackelaufmarsch von extremistischen Corona-Gegnern am Wochenende hat aufgeschreckt. Jetzt wählt auch der künftige Kanzler entschiedene Worte. Doch die Protestwelle könnte eher noch anwachsen.

Vom künftigen Kanzler Olaf Scholz kommt eine klare Ansage an Gegner der Corona-Maßnahmen: Agressivem Verhalten würden sich Demokraten entschieden entgegenstellen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Schon am Vorabend stoppte die Polizei in