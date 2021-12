Litauen verlängert Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus

Ein litauischer Grenzschützer steht an der litauisch-belarussischen Grenze. Das osteuropäische Land will den Ausnahmezustand in seiner Grenzregion bis zum 14. Januar 2022 verlängern.

-/State Border Guard Service/dpa

Vilnius, Litauen, Litauen, Litauen. Tausende Menschen hoffen, über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Als direkter Nachbar von Belarus ist Litauen besonders stark betroffen.

In der Krise um Migranten an der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus hat Litauen den Ausnahmezustand in seiner Grenzregion bis zum 14. Januar 2022 verlängern.Das Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes stimmte einstimmig dem Beschluss