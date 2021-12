Der Schutzzaun konnte ihn nicht aufhalten: Dieses Schaf wurde Freitagnacht vom Wolf erlegt.

Jägerschaft Wesermünde-Bremerhaven

Rade. Am Wochenende wurden in Niedersachsen erneut 25 Schafe gerissen. Pikant: Ein Modellprojekt des Landes sollte so einen Fall eigentlich verhindern.

Bis 2000 galt er in Deutschland lange als ausgestorben. Seit 2006 breitet sich der Wolf allerdings zunehmend dynamisch aus und sorgt bei Tierhaltern für Probleme. Erst in der Nacht zu Samstag wurden im Landkreis Osterholz in Niedersachsen l