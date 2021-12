Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister Wirtschaft und Klimaschutz, spricht in der Bundespressekonferenz.

Bernd Von Jutrczenka/dpa

Berlin. Für „Sonntagsreden“ zum Klimaschutz soll es nach dem Willen von Robert Habeck nun vorbei sein. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordere einen ambitionierten „Langstreckenlauf“.

Der künftige Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat den geplanten deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland als große Kraftanstrengung bezeichnet. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag in Berlin, bei al