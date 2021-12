Die große Mehrheit der städtischen Bevölkerung in Europa ist nach Angaben der EU-Umweltagentur EEA noch immer einer gesundheitsschädigenden Menge an Schadstoffen in der Luft ausgesetzt.

Kopenhagen. Wer in einer Stadt in Europa lebt, ist weiter einer erheblichen Menge von gesundheitsschädlichen Schadstoffen ausgesetzt. Die kommen vor allem aus der Industrie und dem Straßenverkehr.

