Die Booster-Kampagne soll helfen, die vierte Corona-Welle zu brechen.

dpa/Jan Woitas

Berlin. 399 weitere Corona-Tote wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge bei 432,2.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 432,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 441,9, gele