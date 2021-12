Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck (l) und der neue Kanzler Olaf Scholz (SPD) setzen ihre Unterschriften unter das Dokument.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. SPD, Grüne und FDP haben ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Der designierte Kanzler weist auf schwere Aufgaben gleich zu Beginn der Regierungszeit hin. Ganz oben steht die Corona-Pandemie.

Corona-Krise und außenpolitische Spannungen: Die Ampel-Parteien starten mit großen Herausforderungen in ihre gemeinsame Regierungsarbeit.Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte am Dienstag in Berlin nach der Unterzeichnu