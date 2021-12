Laut einer Umfrage: FDP profitiert am meisten von Ampel-Koalition

Christian Lindner (r) ist designierter Finanzminister, Volker Wissing wird Verkehrsminister.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung soll heute unterzeichnet werden. Einer Umfrage zufolge sehen 27 Prozent vor allem eine Partei als Sieger der Koalitionsverhandlungen.

Die FDP wird in der Bevölkerung am ehesten als Sieger der Verhandlungen über eine Ampel-Koalition gesehen, die Grünen am ehesten als Verlierer. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Press