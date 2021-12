Auch hier in Freiberg kam es zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Bautzen. Sachsen ist von Corona besonders hart getroffen. Seit Wochen mobilisieren Gegner der Corona-Politik. Die Polizei hat heute in mehreren Orten Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen aufgelöst.

Die Polizei hat am Montagabend in mehreren sächsischen Orten Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen unterbunden. In Bautzen etwa seien rund 350 Menschen in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Sie seien gestoppt