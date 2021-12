Mit Willy Brandt und Olaf Scholz: Der nächste Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Florian Gärtner / Imago Images

Berlin. Frisch frisiert, in schmalem Anzug und mit Hand in der Hosentasche: So zeigt sich der künftige Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag bei seiner Nominierung. Nun muss er zeigen, ob er regieren kann.

Dass sich Olaf Scholz nach langem Schweigen doch für Lauterbach entschieden hat, ist für manche überraschend, für die Mehrheit aber folgerichtig: Es ist nicht nur seine Corona-Expertise, die den Epidemiologen für den Kampf gegen die Pandemi