Anhänger des rechtsextremen französischen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour schwenken Plakate und französische Flaggen.

Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Paris. Bei der ersten Kundgebung des rechten französischen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour ist es in der Nähe von Paris zu Protesten gekommen. Videobilder zeigten tumultartige Szenen.

Bei einem Auftritt des für die Präsidentschaftswahl in Frankreich kandidierenden extrem rechten Publizisten Éric Zemmour ist es zu Tumulten und Protesten gekommen.Gegner strömten am Sonntag vor die Veranstaltungshalle in Villepinte bei Pari