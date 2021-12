Beatrix von Storch wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

imago images/Metodi Popow

Berlin. Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, befindet sich seit Freitag in Quarantäne. Bei der Kanzlerwahl wird sie voraussichtlich nicht dabei sein.

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, ist nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. "Am Freitag habe ich ein positives PCR-Testergebnis erhalten und mich unmittelbar in die vorgeschriebene 14