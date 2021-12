Ein Schild mit der Aufschrift "2G Regel" am Eingang eines Weihnachtsmarkts.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Inmitten der hohen Infektionszahlen merken viele, dass auch diese Adventszeit nicht unbeschwert ist. Und wie wird es zum Fest? Die Politik rechtfertigt härtere Auflagen - und wirbt fürs Impfen.

Angesichts der dramatischen Corona-Lage rückt auch wieder erhöhte Vorsicht für die Weihnachtsfeiertage in den Blick.Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) empfahl in der „Bild am Sonntag“: „In der aktuellen Situation sc