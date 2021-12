So soll der Start der neuen Bundesregierung ablaufen

Steht vor einer ganz besonderen Woche: Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Wenn alles nach Plan läuft, springt die Ampel am Montag auf grün, und der Weg für eine neue Regierung ist frei. Bis die so richtig loslegen kann, stehen aber noch eine Wahl und ein Formalitäten an.

Die SPD hat bereits Ja gesagt, die FDP will es heute tun. Und am Montag wird feststehen, ob Deutschland künftig erstmals von einer Ampel-Koalition regiert wird.Dann wird das Votum der Grünen-Mitglieder zum Koalitionsvertrag bekanntgegeben.