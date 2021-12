Roter Rauch und Stinkefinger gegen die Polizei: Der Protest der Corona-Gegner in Wien.

Florian Wieser/APA/dpa

Wien. Wien, Brüssel, Bologna - in mehreren europäischen Ländern hat es erneut Proteste gegen Corona-Regeln gegeben. In Luxemburg stürmten Demonstranten einen Weihnachtsmarkt.

In mehreren europäischen Städten sind am Wochenende wieder Gegner von staatlichen Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus auf die Straße gegangen.Allein in Wien beteiligten sich nach Angaben der Polizei am Samstag mehr als 40.000 Men