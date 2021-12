Papst Franziskus spricht während seines Besuchs im Migrantenlager Camp Kara Tepe mit einem Mädchen.

Vatican Media/ANSA via ZUMA Press/dpa

Mytilini. Papst Franziskus ist zurück auf Lesbos - einem Brennpunkt der Probleme der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Franziskus will den Flüchtlingen Mut spenden. Für andere findet er deutliche Worte.

Der Papst will sie alle berühren. Die Kinder, die Frauen, die Männer - egal, ob sie aus Afrika kommen, aus Afghanistan oder aus Syrien.Franziskus will all denen Mut machen, die nach dem Verlassen ihrer Heimat nun hier auf der griechischen I