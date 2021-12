Papst Franziskus in Migrantenlager auf Lesbos

Papst Franziskus (l) legt einem Jungen im Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos die Hand auf den Kopf.

Vatican Media/ANSA via ZUMA Press/dpa

Nikosia. Papst Franziskus ist auf Lesbos eingetroffen - einem Brennpunkt der Probleme der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Bei seiner Ankunft im Flüchtlingslager überrascht er die Anwesenden.

Papst Franziskus ist zu einem Besuch in einem Migrantenlager auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos angekommen. Der Pontifex fuhr in dem Camp Kara Tepe vor, stieg dann entgegen des Protokolls sofort aus dem Auto aus und ging zu Fuß an