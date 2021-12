Papst Franziskus während seines Besuchs in Athen.

Andreas Solaro/AFP POOL/AP/dpa

Nikosia. Die Demokratie ist in Griechenland geboren. Daran erinnert Papst Franziskus, als er in einer Rede in Athen vor dem Populismus warnt. Im Kampf für „gute Politik“ seien alle gefordert.

Am Geburtsort der Demokratie hat Papst Franziskus vor Populisten und diktatorischen Tendenzen gewarnt und die Menschen zu mehr Teilhabe an der Politik ermuntert.Am dritten Tag seiner Reise im östlichen Mittelmeer landete das Oberhaupt der k