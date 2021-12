Ein ukrainischer Soldat in einem Graben an der Trennlinie zu prorussischen Rebellen.

Andriy Dubchak/ap/dpa

Washington. Was ist der Grund für die Verlegung zehntausender russischer Soldaten an die Grenze der Ukraine? Noch ist unklar, was Kremlchef Putin mit seinem Vorgehen tatsächlich erreichen will.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge rechnen US-Geheimdienste mit einem bevorstehenden russischen Militäreinsatz an der ukrainischen Grenze mit bis zu 175.000 Soldaten.Die „Offensive“ könne schon Anfang nächsten Jahres beginnen, berich