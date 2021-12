Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel und äußert sich zur aktuellen Corona-Lage.

Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

Berlin. Die Fallzahlen in Deutschland sind außergewöhnlich hoch. Die Gefahr sich zu infizieren steigt - vor allem ohne Impfschutz. Die Kanzlerin richtet sich an die Bevölkerung: „Lassen Sie sich impfen.“

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu Solidarität im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung aufgerufen und erneut für mehr Impfungen geworben.„Wir sind mitten in dieser vierten Pandemiewelle in einer sehr ernsten Lage, in ma