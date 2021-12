Italien will Frauen per Gesetz besser schützen

Die italienische Familienministerin Elena Bonetti.

Roma. Laut Innenministerin Lamorgese sind in Italien in diesem Jahr bereits 109 Frauen Femiziden zum Opfer gefallen. Mit einem neuen Gesetz will das Land Frauen künftig besser schützen.

Italiens Regierung will Frauen per Gesetz besser vor Gewalt und Femiziden schützen. Der Ministerrat einigte sich dazu auf einen entsprechenden Entwurf.„Frauen und alle Opfer von Gewalt müssen wissen, dass sie nicht allein sind und dass die