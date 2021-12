18 Tote nach Corona-Ausbruch in Thüringer Pflegeheim

Nun sind 18 Menschen in einem Seniorenheim in Thüringen nach einer Corona-Infektion gestorben.

Sina Schuldt/dpa

Saalfeld/Saale. Ein Corona-Ausbruch in einem Thüringer Pflegeheim hat 18 Menschen das Leben gekostet. Nun kam raus, dass viele der Bewohner gar nicht oder nur unvollständig geimpft gewesen sind.

Insgesamt 18 Menschen sind nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Rudolstadt in Thüringen gestorben.Bei 14 von ihnen bestand kein vollständiger Impfschutz, wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mitteilte. Nur eine Person habe