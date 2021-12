Bundeswehrangehörige drohen bei einer Corona-Impfverweigerung Konsequenzen.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte hängt von ihrem Corona-Impfstatus ab. Daher möchte der Inspekteur des Heeres möglichst einen vollständigen Impfstatus. Bei Nichtbefolgung drohen Maßnahmen.

Die militärische Führung des Heeres will so schnell wie möglich einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus in der Truppe herstellen.Dies gelte für alle Männer und Frauen, bei denen keine medizinischen Gründe dagegen vorlägen, heiß