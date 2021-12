Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg tritt von seinen Ämtern zurück.

Joe Klamar/AFP

Wien. Polit-Hammer in Österreich: Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz kündigt auch Kanzler Alexander Schallenberg seinen Rücktritt an. Ein möglicher Nachfolger an der Regierungsspitze wird bereits gehandelt.

Österreichs Kanzler Alexander Schallenberg stellt sein Amt nur sieben Wochen nach seiner Vereidigung zur Verfügung. Das kündigte der Politiker der konservativen ÖVP an, nachdem sein Kanzler-Vorgänger Sebastian Kurz am Donnerstag auch seinen