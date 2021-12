Mehr Covid-Tote in Bundesländern mit niedriger Impfquote

„Corona“ steht auf einem Sarg mit einem Verstorbenen, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist.

Robert Michael/dpa

München. Jede Impfung zählt. Das betonen Experten immer wieder. Wie sehr sich schon einige Prozentpunkte beim Impffortschritt auswirken, sehen Wissenschaftler beim Bundesländer-Vergleich bestätigt.

In Thüringen, Sachsen und anderen Bundesländern mit niedriger Impfquote sterben derzeit im Verhältnis zur Bevölkerung erheblich mehr Menschen an und mit Corona als im besser geimpften Norden Deutschlands. In Thüringen gab es demnach im Verh