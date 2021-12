Papst will 50 Migranten aus Zypern mitnehmen

Der zyprische Präsident Nicos Anastasiades empfängt Papst Franziskus in Nikosia.

Philippos Christou/AP/dpa

Nikosia. Der Papst setzt sich schon seit Jahren für Migranten ein. Nun will er 50 mit sich nach Rom nehmen. Das zumindest verkündete Zyperns Präsident bei einem Treffen mit dem Pontifex.

Von der Pilgerreise nach Zypern will Papst Franziskus 50 Migranten mit sich zurück nach Rom nehmen.Das kündigte der zyprische Staatspräsident Nikos Anastasiades bei einem Treffen mit dem Pontifex am Donnerstagabend an und dankte dem Gast au