Unklare Corona-Lage: Was sagen die Zahlen wirklich?

Die Zahl der in sieben Tagen gemeldeten Corona-Fälle ist zuletzt etwas gesunken. Stecken sich also derzeit weniger Menschen an? Der Grund für den Rückgang könnte ein anderer sein.

Julian Stratenschulte/dpa

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Ist die rasante Verschlechterung der Corona-Lage in Deutschland etwa schon gebremst? Einen Hinweis darauf könnte man zumindest aus offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) herauslesen. Demn