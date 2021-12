Die Abtreibungsklinik Pink House in Jackson. Das "Pink House" ist die letzte Abtreibungsklinik in Mississippi.

Julia Naue/dpa

Washington. Die Entscheidung Roe v. Wade polarisiert in den USA - sie regelt das Recht auf Abtreibung. Konservativen ist das Urteil seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Nun könnte es tatsächlich kippen.

Das Oberste Gericht der USA will sich an diesem Mittwoch mit einem Versuch befassen, das aktuelle Recht auf Abtreibung massiv einzuschränken.Die Richterinnen und Richter des Supreme Court wollen ab 16.00 Uhr MEZ Argumente in einem Fall aus